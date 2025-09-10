Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un episodio de extrema gravedad conmueve este lunes al este de Mendoza. Una estudiante de 14 años ingresó armada con un revólver a la Escuela Manuel Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, y efectuó al menos dos disparos.

Según informaron fuentes policiales, la joven es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis. Tras los tiros, se atrincheró dentro del edificio escolar, lo que generó una inmediata intervención de las fuerzas de seguridad.

El establecimiento fue evacuado de manera paulatina, mientras personal de la Policía de Mendoza y Bomberos rodeó la zona. Además, se dispuso el traslado de equipos especializados en negociación para intentar resolver la situación sin que escale la tensión.

De acuerdo a las primeras versiones, la adolescente habría sido víctima de bullying en los últimos días a raíz de la circulación de un video. El caso se encuentra bajo investigación y mantiene en vilo a toda la comunidad educativa y a los vecinos de la zona.

El pedido del Gobierno de Mendoza

Mientras la adolescente continuaba atrincherada en la escuela, el Gobierno de Mendoza emitió un comunicado: “Solicitamos a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.