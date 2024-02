La artista Belén Rouco, conocida bajo el seudónimo de “Pasajera Eterna“, dialogó con Radio LU12 AM680 y compartió la emotiva historia que, según relató, la marcó desde chica. Contó que tenía casi seis años cuando se enteró de la muerte de José Luis Cabezas, el histórico reportero gráfico, que marcó un antes y un después en nuestro país.

“Se cumplieron 27 años el pasado 25 de enero, en ese momento yo tenía casi seis años cuando pasó esto tan terrible y recibí la noticia como casi todo el mundo, por la televisión, y si el impacto fue tan grande para los adultos, para mí que era tan chiquitita quedé marcada“, relató.

Hoy ese hecho “se convirtió en una poesía, en ese momento la televisión estaba prendida porque mi padre era periodista y siempre la televisión y la radio estaban prendidas las 24 horas del día, me acuerdo de esa noticia con la foto diciendo mataron a José Luis Cabezas“.

La poeta contó: “Me quedé como impactada y me da como un mutismo, es lo que recuerdan mis padres, que me quedo callada por dos días completos”, agregó.

“Vuelven tinieblas que nunca se fueron. Tengo seis años cada 25 de enero. Arráncame el mutismo, siento esposas alrededor de las muñecas mientras oigo los dos disparos que hirieron mi inocencia por la ruta de la perversidad. Cielos sombríos recuerdan lo que a muchos les conviene olvidar”, relata un fragmento del poema.

Belén explicó que la poesía y la escritura han estado presentes en su vida desde muy joven, influenciadas en parte por su padre, que era periodista y escritor, pero también por su madre docente.

“Mi padre ha escrito muchas cosas desde muy joven, esta poesía acaba de nacer para este aniversario tan reciente que acaba de suceder, pero sinceramente creo que la tengo escrita desde los seis años porque siempre, cada vez que llegaba cada 25 de enero, intentaba pasarla al papel y no podía, me ponía a llorar, me ponía nerviosa, me bloqueaba y nunca conseguía completarla”, relató.

En otro tramo, mencionó que su papá no alcanzó a conocer a José Luis, “mi padre empezó a ejercer ya para ese momento la docencia, profesor de periodismo en las universidades, pero por supuesto la noticia le llegó bastante de cerca porque amigos en común eran amigos de José Luis”, contó.

“Me parece que está mal el hecho de recordarlo solamente mediante una determinada fecha, creo que a José Luis habría que recordarlo más seguido, pero desde su trabajo también, desde las cosas que él ejerció dentro del periodismo”, reflexionó la poeta.