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La Patagonia argentina volvió a deslumbrar al mundo a través del lente de la fotógrafa de paisajes Cath Simard, quien capturó algunos de los rincones más espectaculares de esta vasta región del sur del país. Sus imágenes ponen en valor la inmensidad de un territorio donde montañas, glaciares y extensas llanuras conforman escenarios de extraordinaria belleza.

Con una superficie que supera el millón de kilómetros cuadrados, la Patagonia se destaca por sus paisajes imponentes y su diversidad geográfica. Entre los sitios más emblemáticos se encuentra El Chaltén, reconocido internacionalmente por sus senderos y por albergar dos de las montañas más fotografiadas del planeta: el Monte Fitz Roy y el Cerro Torre.

Otro de los grandes atractivos de la región es el Glaciar Perito Moreno, ubicado en El Calafate. Esta maravilla natural es considerada una de las principales atracciones turísticas de Argentina y uno de los pocos glaciares del mundo que mantiene un proceso de avance constante, ofreciendo un espectáculo único para quienes lo visitan.

La Patagonia también alberga el Campo de Hielo Patagónico Sur, una de las mayores reservas de agua dulce de la Tierra fuera de las regiones polares. A ello se suma una fauna característica integrada por guanacos, pumas y cóndores andinos, especies que forman parte de la identidad natural de este extenso territorio.

Los fuertes vientos, que en determinadas zonas pueden superar los 120 kilómetros por hora, son otro de los rasgos distintivos de la región. Estas condiciones climáticas, sumadas a la inmensidad de sus paisajes, convierten a la Patagonia en un destino único para la fotografía, la aventura y el contacto con la naturaleza.

A través de sus imágenes, Cath Simard logra transmitir la esencia de una región que continúa sorprendiendo por su belleza salvaje y su capacidad para inspirar a quienes la recorren y contemplan.

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