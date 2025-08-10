Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A 1.883 metros de profundidad, en el corazón del Mar Argentino, la calma del ecosistema submarino se vio interrumpida por un inesperado enfrentamiento. Una langosta patagónica (Thymops birsteini) se convirtió en la protagonista de la jornada al defender ferozmente a sus crías de un intruso muy peculiar: el robot submarino ROV SuBastian, utilizado por científicos del CONICET y el Schmidt Ocean Institute en la expedición Talud Continental IV.

El episodio, transmitido en vivo por YouTube ante más de 70.000 espectadores, mostró cómo la “mamá langosta” detectó que el artefacto se acercaba demasiado a la roca donde se ocultaban sus ocho pequeñas crías. Primero las empujó con sus pinzas hacia el interior del refugio y luego, con un movimiento decidido, arremetió contra la base del robot, agitando el sedimento del lecho marino.

El ataque que cautivó a las redes

Todo comenzó cuando los investigadores intentaron recolectar un caracol posado sobre la roca que servía de hogar a la familia de crustáceos. Esa maniobra fue interpretada por la langosta como una amenaza directa y la reacción fue inmediata: pinzas abiertas, embestida frontal y repetidos golpes al ROV.

“¡Hay! ¡No! ¡Qué impresionante!”, se escuchó exclamar a uno de los científicos en plena transmisión. En el chat en vivo, los comentarios se multiplicaron con apodos como “Mamá Tenazas” o “La guerrera del Mar Argentino”. Otra usuaria bromeó: “Yo ya me imagino las remeras con mamá langosta diciendo: “Ya los rajé de acá” con una escarapela en el pecho”.

En medio de la transmisión, María Cristina Ojeda​​ se preguntó: “La mamá langosta no se lastimó no?” Y enseguida, uno de los expertos del Conicet aclaró que la langosta no había sufrido ningún daño y que había retornado a su roca para seguir criando a sus pequeños.

Cómo es la “langosta patagónica” que se enfrentó al robot submarino

La Thymops birsteini es una especie que habita en aguas profundas de la plataforma continental sudamericana, particularmente en el Mar Argentino.

“La mayoría de las langostas son caminantes lentos, pero tienen la capacidad de hacer una escapada apresurada cuando las necesitan”, escribieron los científicos, cosa que en el video se pudo observar.

Hábitat de la langosta patagónica (Aquamaps)

“Aunque se sabe poco acerca de estos animales, se asemejan a una típica langosta con dos grandes garras, otros cuatro pares de patas para caminar que pueden ser usadas para recoger alimentos, llamados pereiópodos, y una cola larga, que se llama pleón”, agregaron en una publicación en Instagram.

En esta ocasión, su objetivo no fue huir, sino proteger a sus crías. Y lo logró: tras unos segundos de tensión, el robot se retiró y la langosta volvió a su refugio ilesa.

Cuándo termina la expedición submarina en Mar del Plata y próximos pasos

La investigación en el buque Falkor (too) del Instituto Schmidt Ocean junto a científicos del Conicet en el cañón Mar del Plata se cierra mañana, cuando finalizará la expedición en el Cañón Mar del Plata, una zona profunda y poco conocida frente a la costa argentina.

El 22 de agosto el buque iniciará una nueva exploración, encabezada por científicos de la Universidad de la República de Uruguay, con la participación de expertos de diferentes instituciones y el apoyo de empresas privadas locales. La expedición se llama “Uruguay Sub200 Viaje a lo desconocido” y cuenta con el aval de la Presidencia de ese país.

Una vez terminada esa misión, el buque regresará a aguas argentinas en septiembre para continuar con otras tres expediciones, lideradas por diferentes investigadores e instituciones.

Los investigadores a bordo del buque intentarán reconocer más detalles de los problemas de los ecosistemas vulnerables, mapear cañones submarinos, rastrear orígenes de la vida pluricelular y hallar comunidades que habitan en condiciones extremas (desde la perspectiva humana).

Mientras tanto, la historia de la langosta guerrera de Mar del Plata ya se ganó un lugar en la memoria colectiva de quienes siguieron la transmisión: un recordatorio de que, incluso a casi dos kilómetros bajo el agua, el instinto maternal no conoce fronteras.