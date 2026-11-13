Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una explosión seguida de un incendio se registró a horas de la mañana del viernes 13 en la zona céntrica de Remedios de Escalada, partido de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió luego de que una máquina tunelera de una empresa privada dañara un caño de gas durante obras de renovación de la red de distribución.

La situación se registró pasadas las 10:30 horas en la calle Beltrán. La fuga alimentó las llamas, que alcanzaron gran altura y obligaron a desplegar un amplio operativo de emergencia. Varias personas tuvieron que dejar sus hogares debido al peligro del caso.

Personal especializado trabajando en el área. FOTO: CRÓNICA

Desde la empresa MetroGAS se confirmó que varias personas resultaron heridas. Hasta el momento de la información difundida, no se habían reportado víctimas fatales. Las personas que sufrieron lesiones son 20 y algunas de ellas están graves.

Bomberos y ambulancias trabajaron en la zona, con refuerzos de dotaciones de Lanús y Avellaneda. Las autoridades ampliaron el perímetro de seguridad y evacuaron edificios cercanos, entre ellos un geriátrico y un jardín de infantes.

Vecinos relataron la violencia de la detonación y los daños que provocó en los comercios del área. Las tareas de emergencia y el resguardo del sector continuaban mientras se evaluaban las consecuencias del incidente.