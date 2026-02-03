Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 70 años denunció a su expareja, de 46, y solicitó una orden de prohibición de acercamiento luego de que la mujer, de nacionalidad dominicana, destrozara el parabrisas de su auto con un martillo.

De acuerdo al parte policial, el denunciante fue identificado como Oscar Lucero, domiciliado en la localidad bonaerense de General Madariaga, quien además aportó videos en los que se observa el momento del ataque.

El hecho ocurrió a plena luz del día, cuando Lucero se encontraba en su lugar de trabajo. En ese contexto, la agresora, Ana Rosmeri Peñalo, se presentó en evidente estado de alteración, descalza y con un martillo en la mano.

La mujer rodeó una camioneta de color rojo e intentó provocar daños de distintas formas hasta que finalmente golpeó con fuerza el parabrisas, al que le ocasionó varias abolladuras.

En su declaración, el damnificado señaló que Peñalo lo hostigaba de manera reiterada en su comercio con la intención de molestarlo y que, además del parabrisas, también dañó los espejos laterales del vehículo.

Por ese motivo, pidió que se disponga una medida de prohibición de acercamiento y la entrega de un botón antipánico.