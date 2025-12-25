Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una nena de 12 años sufrió una grave herida en la cabeza como consecuencia de una bala perdida durante los festejos de Navidad y permanece internada en estado crítico en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza.

Según las primeras informaciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de este jueves, cuando la menor se encontraba junto a su familia en la puerta de su vivienda, ubicada en la intersección de Pedro Castelli y Madero. En ese momento, la niña se desplomó repentinamente en el suelo.

De inmediato, sus familiares advirtieron que presentaba una importante pérdida de sangre en la zona de la cabeza y la trasladaron de urgencia al Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, cerca de las 6 de la mañana fue derivada a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde quedó internada en la unidad de Terapia Intensiva.

De acuerdo con el parte médico, la menor se encuentra en estado crítico, ya que el proyectil ingresó por la zona de la nuca y no presenta orificio de salida, lo que agravó su cuadro clínico.

El hecho volvió a encender la alarma por el uso irresponsable de armas de fuego durante celebraciones, una práctica que año tras año provoca víctimas inocentes, especialmente durante las fiestas de fin de año.