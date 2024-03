Un vecino de Huinca Renancó fue a pagar la luz con una carretilla llena de dinero como un llamativo método de protesta por la quita de subsidios y el aumento del servicio debido a las políticas de ajuste de Javier Milei, pero también a una decisión local de encarecer el precio mucho más que en otras localidades de Córdoba como en la capital y en Río Cuarto.

Darío Villarruel, el propietario de la chacinería ingresó a las oficinas cargando una carretilla con $840.000, “todos los ahorros del mes”, en billetes de $100 y $200. Vestía una camiseta con un estampado de la carretilla y la frase “cuando vaya a pagar la luz no diré nada pero habrá señales”.

“Es imposible pagar, si se lo trasladamos a la gente no nos sirve. No creo que tengamos soluciones, si no presentaron el recurso de amparo esta semana que pedimos en la reunión no creo que se solucione nada, esta frenado de acá. Nosotros podemos presentar en la Cooperativa pero no en EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba). Queremos un precio justo porque Río Cuarto y Córdoba paga muchos menos. O es la cooperativa o quién puede ser el que nos aumenta acá. A mi me cuesta pagar, en mi negocio están bajando las ventas como en los otros negocios”, dijo el comerciante preocupado antes de ingresar a las oficinas.

La suma que debía de su negocio ascendía a la cifra de $1.040.000, lo que refleja no solo el alto costo del servicio. Además de a quita de subsidio nacional, en Córdoba hay un reclamo por la diferencia en las tarifas de electricidad entre distintas ciudades. “Quiero que pongamos el KW al mismo precio que en Río Cuarto porque pagamos 10 veces más. Yo averigüé en chacinerías iguales que las mías y pagan 5 veces menos y tiene más cámaras y aire acondicionado”.

“Creo que tenemos que buscarle una solución entre todo el pueblo, no solamente yo”, expresó el comerciante, uno de los autoconvocados que reclama por las tarifas.