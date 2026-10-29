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La Cancillería argentina confirmó que Ana Martina Conte Grand murió en el choque de trenes ocurrido el miércoles en la provincia española de Toledo. La mujer, de 32 años y oriunda de San Juan, viajaba junto a su hermano, Zacarías, que sobrevivió al impacto y fue trasladado a un hospital de la zona.

Ana Martina Conte Grand, tenía 32 años y había nacido en San Juan, Argentina.

Conte Grand era podóloga, se había formado en la Universidad de Buenos Aires y residía en Andalucía. Antes de mudarse a España trabajó junto a su hermano en un consultorio de San Juan. Al momento del accidente viajaba en uno de los trenes que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que viajaba en el vagón 8 de la formación de Renfe. Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, vive en España desde hace más de dos décadas y trabaja en el área comercial de una empresa de telecomunicaciones. Según su familia, solía hacer ese recorrido por motivos laborales.

Agustín Randazzo, de 51 años, quien estaba en el vagón número 8 del tren de AVE.

Sus allegados denunciaron su desaparición en Madrid y aportaron muestras de ADN para colaborar con la identificación de las víctimas. También recorren centros de salud y buscan información sobre su paradero. La pareja de Randazzo pidió ayuda en redes sociales y señaló que habían recibido datos de que podría haber sido atendido en la zona, pero no tenían confirmación sobre dónde se encontraba.

Especialistas trabajando en el rescate de personas.

El accidente se produjo cuando un tren AVE chocó por detrás con una formación de Iryo que estaba detenida en la línea Madrid-Sevilla, entre Urda y Los Yébenes. El balance más reciente citado por medios españoles era de 68 fallecidos y 107 heridos; las autoridades seguían con las tareas de identificación y rescate.

La investigación continúa para establecer las causas del choque. Por el momento, las autoridades no determinaron oficialmente qué provocó la colisión, aunque se había indagado sobre un posible error humano.