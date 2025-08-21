Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Al inicio de la sesión de este jueves en el Senado, un momento inesperado captó la atención de legisladores y usuarios de redes sociales: la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti protagonizó un curioso traspié al referirse a su bloque como “Unión por la plata” en lugar de “Unión por la Patria”.

El error ocurrió mientras la legisladora daba a conocer el sentido del voto de su interbloque en relación a los pedidos de ascenso del personal de la Armada y la Fuerza Aérea argentina. Fernández Sagasti, al citar el expediente 145/24 del Poder Ejecutivo, dijo: “El interbloque de Unión por la plata… Unión por la Patria se va a abstener”.

Aunque rápidamente se corrigió y continuó con su intervención, la frase no pasó desapercibida. Los presentes en el recinto y los usuarios que seguían la transmisión en vivo del Senado no tardaron en viralizar el momento, generando comentarios y memes que rápidamente se difundieron por redes sociales.

Muchos internautas aprovecharon el furcio para recordar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, líder del PJ, actualmente cumpliendo prisión domiciliaria en la causa Vialidad.

Sesión clave en el Senado

La sesión de este jueves se presenta como clave para el Senado, ya que la oposición busca sancionar dos leyes de gran relevancia: el financiamiento del Hospital Garrahan y la financiación de las universidades nacionales, iniciativas que no cuentan con el respaldo del Gobierno.

Tras la Labor Parlamentaria, el temario se definió tal como lo propuso la oposición y a partir de las 11 de la mañana los legisladores comenzaron a ocupar sus asientos para debatir ambos proyectos.

El incidente de Fernández Sagasti se suma así a la lista de momentos curiosos que se producen en pleno debate legislativo, dejando en evidencia cómo un simple lapsus puede generar repercusión inmediata en el público y en las redes sociales.