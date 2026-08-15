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Unión Santacruceña afrontará esta noche uno de los partidos más importantes de su historia. Desde las 21, el equipo de Río Gallegos se medirá con La Gloria de San Juan por una de las semifinales del certamen que se desarrolla en territorio sanjuanino.

El conjunto santacruceño llega a esta instancia con una campaña que fue de menor a mayor y que le permitió terminar invicto la fase de grupos. Unión sumó siete puntos sobre nueve posibles, producto de dos victorias y un empate, y consiguió meterse entre los cuatro mejores equipos de la competencia.

El debut había sido con un empate 4-4 frente a Barrios de Pie, en un encuentro de mucha intensidad en el que el representante de Santa Cruz tuvo que trabajar hasta el final para rescatar un punto.

En la segunda presentación llegó la primera victoria. Unión Santacruceña derrotó 5-4 a Auri FC de Salta en otro partido de alto voltaje y consiguió tres puntos fundamentales para quedar bien posicionado de cara a la última fecha.

Con la clasificación todavía por definir, el equipo dirigido por Rodrigo Coelho respondió en el momento decisivo. En la tercera jornada venció 2-1 a La Máquina de San Luis y cerró la fase de grupos invicto, asegurándose el pasaje a las semifinales.

Ahora el desafío será todavía mayor. Desde las 21, Unión Santacruceña se enfrentará con La Gloria de San Juan en un partido que no tendrá margen para el error. El ganador avanzará directamente a la gran final del torneo.

La jornada de semifinales comenzará a las 19, con el cruce entre Banco Nación de Rosario y Vuriclub de Bariloche. El vencedor de ese encuentro esperará al ganador de Unión Santacruceña y La Gloria para definir al campeón.

El encuentro podrá seguirse en vivo y en directo desde el canal de YouTube Gosportssj.