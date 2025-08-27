Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fútbol de Río Gallegos tendrá su cita más esperada del invierno: UPP y Bancruz jugarán la final este domingo a las 16:00 en cancha del Boxing Club. Será un duelo con historia reciente y presente caliente, que pondrá frente a frente al último campeón de la Liga de Fútbol Sur y a un Bancruz que llega con envión tras una semifinal contundente.

La ruta al partido decisivo quedó definida en una jornada vibrante. UPP superó a Boxing por penales luego de empatar 1–1 en los 90 minutos, en un partido de alta intensidad que se resolvió desde los doce pasos. Bancruz, por su parte, venció 7–0 a Argentinos del Sur y confirmó su pase a la final con una actuación sólida de principio a fin. En ese encuentro se produjo, además, el regreso de Maximiliano Cerato, quien ingresó en el complemento y convirtió de penal para coronar su vuelta con gol, un detalle que alimentó el entusiasmo azzurro de cara a lo que viene.

El antecedente inmediato entre ambos también aporta condimentos. En la última temporada de la Primera, UPP se quedó con la final ante Bancruz y levantó el título de la Liga de Fútbol Sur. Por eso, el cruce del domingo suma un matiz especial: para unos, la oportunidad de revalidar su dominio reciente; para otros, la chance de tomarse revancha deportiva con un triunfo que, además, los acerque al objetivo mayor.

El partido se disputará en la cancha del Boxing, un escenario que suele ofrecer buenas condiciones de juego y una atmósfera acorde a este tipo de citas. La recomendación es llegar con tiempo: se espera una gran concurrencia de público, con familias, simpatizantes de ambos equipos y muchos neutrales que, más allá de la camiseta, quieren ver buen fútbol.

En el plano futbolístico, el choque promete un duelo de estilos: la intensidad y el orden que muestra siempre UPP para sostenerse en instancias decisivas, frente a la ambición de Bancruz, que exhibió volumen ofensivo y variantes en su semifinal. Sin margen para el error, la eficacia en las áreas y la gestión de los momentos del partido pueden inclinar la balanza.

El domingo a las 16:00, la pelota dirá lo suyo en el Emilio “Pichón” Guatti. UPP y Bancruz, frente a frente, por un lugar en la historia reciente y por el impulso necesario para lo que viene. Que sea una final a la altura de la expectativa.