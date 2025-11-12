Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La situación sanitaria de Pablo Bonina volvió a movilizar a la comunidad. En las últimas horas, su entorno confirmó que el juvenil de Ferroviario Deseadense ingresó nuevamente a internación en la Clínica del Valle, en Comodoro Rivadavia, debido a un bajo recuento de plaquetas y glóbulos blancos. Frente a ese panorama, la familia pidió dadores de sangre A- y/o su compatible O- para sostener el tratamiento. “URGENTE: necesitamos donantes”, se leyó en las piezas de difusión que circularon este miércoles, junto con los datos del servicio hospitalario.

Las donaciones se reciben en el Banco de Sangre y Hemoterapia de la clínica, ubicado en Ameghino 1334 (1º piso, casi Av. Alsina), de lunes a viernes, entre las 8 y las 10. La convocatoria alcanzó especialmente a deseadenses que se encuentren en Comodoro y a toda persona que cumpla con las condiciones básicas de donación. El llamado solicitó la máxima difusión para acelerar la respuesta solidaria en un momento crítico del tratamiento.

Desde el servicio de Hematología, Hemoterapia y Oncología —a cargo de la Dra. María del Carmen Ríos Part— recordaron pautas necesarias para quienes se acerquen a donar: presentarse con desayuno liviano, evitando grasas y lácteos (se permite mate, té, café, jugos, agua y gaseosas); tener entre 18 y 65 años y más de 50 kilos; y respetar los intervalos entre donaciones, que en Argentina son de tres meses para varones y cuatro meses para mujeres. También indicaron situaciones que impiden transitoriamente la donación, como cuadros gripales o tratamientos con antibióticos o corticoides, y restricciones por tatuajes, perforaciones o procedimientos endoscópicos recientes. En el caso de personas hipertensas que toman la medicación por la mañana, se recomendó tomarla ese mismo día; quienes usan levotiroxina por hipotiroidismo deben posponer la dosis hasta después de donar. Para más información, el teléfono difundido por la clínica es 297 4 165 782.