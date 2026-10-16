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Los Martín Fierro de la Música 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tuvieron su primera edición en el complejo Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial con sus enviados Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes dialogaron con las figuras centrales de una ceremonia que reunió a artistas, periodistas y referentes del espectáculo.

Tras consagrarse ganador del Martín Fierro de la Música en la categoría Mejor Artista Tropical Masculino, Uriel Lozano habló con La Opinión Austral: “Estoy muy feliz, no entiendo nada todavía. Estoy hace 26 años en la movida tropical y he tocado en lugares donde hay un montón de gente. No sabía que decir (al recibir el premio), primero, no sabía que iba a ganar; segundo, hay gente más grande en el ambiente y yo soy de esos que respeta los rangos. Quiero agradecer a los chicos de ‘Un poco de ruido’ que dieron un cachetazo a la nueva generación”.

“Hay mucha gente que nos sigue ahora, a la gente que no nos seguía y a la gente seguidora de siempre también, este premio es para ellos“, remarcó.

Sobre sus inicios, recordó: “Desde los 9 hasta los 15 años, antes de entrar a Trinidad, vendía diarios, era canillita y nadie creía en mí porque se me pinchaba la rueda porque tenía un montón de cosas que no iba a suceder. Yo siempre creí en mí, agradezco a mis padres, a mi abuelo que me dio la guitarra y dijo: ‘Vos vas a cantar’. Me emociono porque no fue fácil arrancar y hacerme solista después del grupo Trinidad, detrás de cada esfuerzo hay un recompensa, los tiempos de Dios son maravillosos”, cerró.