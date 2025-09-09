Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Argentina alcanzará la producción de petróleo más alta en más de dos décadas y el mayor nivel de gas natural en toda su historia. El gran motor de este salto es Vaca Muerta, que ya aporta el 60% del crudo nacional y se consolida como pilar estratégico en la matriz energética.

Entre enero y julio, la producción petrolera creció 11% interanual, mientras que la de gas avanzó 4% frente al mismo período de 2024. En apenas diez años, el shale neuquino pasó de ser marginal a dominar el mercado: hoy, seis de cada diez barriles provienen de esta formación. A este ritmo, el país superará los máximos de 1998 y establecerá un nuevo récord histórico en gas.

Este crecimiento está acompañado por infraestructura estratégica. El Gasoducto Presidente Perito Moreno mejora el suministro hacia el centro del país, mientras que la reversión del Gasoducto Norte permitirá abastecer al NOA y exportar gas a Bolivia y Brasil. Además, el proyecto Vaca Muerta Sur abrirá un corredor para exportar crudo directamente por el Atlántico, ampliando la capacidad logística.

Palermo Aike

Mientras Vaca Muerta lidera el presente, YPF apunta al futuro con Palermo Aike, en Santa Cruz. Este yacimiento no convencional podría albergar 10.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, posicionándose como la segunda gran apuesta energética del país.

Tras una perforación exploratoria en el pozo Maypa x-1, realizada junto a CGC, YPF iniciará la perforación de tres nuevos pozos. El primer ensayo incluyó un tramo vertical de 3.574 metros, una rama lateral de 1.036 metros y 12 fracturas hidráulicas.

La extracción alcanzó 769 m³ de crudo, con flujos estabilizados entre 7 y 16 m³ diarios. Si bien los resultados fueron moderados, la campaña permitió obtener información técnica clave para futuras perforaciones en las áreas La Azucena y Campamento Oeste.