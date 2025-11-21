Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A partir de 2026, las multas de tránsito tendrán nuevos valores tras la aprobación de la Ley de Avalúo e Impositiva 2026, que actualiza la Unidad Fija (UF), parámetro que define el costo de las sanciones, en Mendoza.

La actualización establece un incremento del 19% en los montos y afecta tanto a infracciones leves como graves y gravísimas.

Si bien la Ley Nacional de Tránsito no menciona explícitamente esta conducta, la normativa de la provincia de Mendoza establece que el conductor debe mantener ambas manos sobre el volante. Tomar mate mientras se conduce se considera una infracción gravísima, con multas de hasta $500.000 a partir de 2026.

Por otra parte, vale mencionar que las sanciones por alcoholemia se actualizaron. Ahora, al registrarse de 0 a 0,99 g/L de alcohol, las multas van de $1.500.000 a $3.000.000 y si es de más de 1 g/L de alcohol, las multas van de $2.000.000 a $5.500.000.