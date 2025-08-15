Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Unión Petroleros Privados (UPP) no quiere ser flor de un día. Tras conquistar el Torneo Apertura 2025 de la Liga de Fútbol Sur, el equipo dirigido por Sebastián Luna ya se entrena con intensidad para encarar el segundo semestre del año, con el objetivo de revalidar lo conseguido y seguir creciendo como proyecto futbolístico.

En diálogo con La Opinión Austral, el entrenador del conjunto aurinegro trazó un balance positivo del trabajo realizado hasta ahora: “La pretemporada viene muy bien, por suerte. Estamos entrenando cinco días a la semana”, contó Luna, que continúa al frente de los planteles de Primera y Cuarta División del club.

Con la base intacta y nuevas caras

UPP mantuvo el 90% de su plantel en ambas categorías, una señal clara de continuidad y confianza en un grupo que ya supo responder dentro de la cancha. En cuanto a las bajas, el DT confirmó solo tuvo la salida de “Tito” Vergara en Primera División.

En el rubro incorporaciones, el campeón sumó nombres que aportan juventud y experiencia. Llegaron Elías y Mateo Dávila desde Hispano Americano, Joaquín Jáuregui (ex Boxing Club y también jugador de futsal en Opción Joven), Maximiliano Muñoz procedente de Escorpión FC, y Franco Corvalán, con pasado en la Liga de los Barrios. Además, se espera cerrar en los próximos días la llegada de un defensor y un delantero para completar el plantel.

Trabajo, ilusión y pertenencia

Con el regreso del fútbol local cada vez más cerca, en UPP no hay lugar para la relajación. “Con muchas ganas, mucha ilusión por lo que se viene. Defender el título del torneo local. Estamos trabajando mucho para estar a la altura”, afirmó Luna. El mensaje es claro: no se conforman.

El club llegó a la Liga Sur con un perfil bajo, pero rápidamente se ganó el respeto de sus rivales. En pocos meses, pasó de ser una promesa a convertirse en realidad. “Como dije el semestre pasado, vinimos a la Liga Sur para ser competitivos y para eso estamos trabajando. Competir con clubes con tanta historia para nosotros es un orgullo. Por eso, de a poco, queremos escribir nuestra historia en la Liga”, expresó el DT.

El camino recién comienza

El Apertura fue histórico, pero el Clausura aparece como una nueva oportunidad para consolidar un estilo y una identidad. La idea, tanto en Primera como en Cuarta, es seguir dándole lugar a los jugadores de inferiores, uno de los pilares del proyecto.

En ese contexto, la pelota volverá a rodar dentro de poco, pero el trabajo ya empezó hace rato. Con compromiso, convicción y la humildad de siempre, UPP busca confirmar que lo del primer semestre no fue casualidad, sino el primer capítulo de una historia que se sigue escribiendo. Y que promete más.