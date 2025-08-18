Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las ventas minoristas por el Día del Niño 2025 mostraron apenas una variación negativa de 0,3% frente al año pasado, según el relevamiento de la CAME. Sin embargo, el dato más preocupante fue el desplome del gasto promedio real, que cayó un 21,1% al descontar la inflación.

El ticket medio de las compras se ubicó en $33.736, por debajo de lo esperado, a pesar de las promociones y los planes de pago. “Se privilegió el regalo económico, incluso en rubros con descuentos importantes”, señalaron desde la entidad.

Desde la CAME explicaron que la jornada estuvo condicionada por varios factores: el feriado previo, las condiciones climáticas y la cercanía de otras campañas nacionales, lo que limitó el movimiento en comercios. En muchos casos, el Día del Niño fue aprovechado para liquidar stock de temporadas anteriores más que para estimular un consumo genuino.

Panorama desigual según el rubro

El informe destacó una fuerte heterogeneidad en el comportamiento de los consumidores:

Jugueterías: suba del 1%, con un ticket promedio de $35.429.

Equipos electrónicos y celulares: leve mejora del 0,4%, con tickets de $43.675.

Calzado y marroquinería: el sector más dinámico, con un aumento del 5,3% y gasto promedio de $45.413.

Indumentaria: suba del 3%, con tickets en torno a $37.697.

Librerías: la contracara de la fecha, con una caída del 14,5% y compras promedio de $27.194.

En el balance general, la jornada dejó una foto ambivalente: sin un derrumbe en las cantidades vendidas, pero con un consumo retraído y más austero, marcado por el ajuste de los bolsillos en medio de la inflación.