En las últimas horas, circuló en redes sociales un rumor que aseguraba que la foto difundida por el Gobierno nacional, en la que se ve al presidente Javier Milei junto al candidato a diputado José Luis Espert y una piedra suspendida en el aire durante una caravana en Lomas de Zamora, Buenos Aires, era falsa. El fotógrafo que captó la imagen salió a aclarar la situación y confirmó su autenticidad.

La polémica se desató el miércoles 27 de agosto de 2025, cuando Milei encabezaba una caravana junto a su hermana Karina Milei y Espert, quien liderará la lista de diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires para La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre. Militantes de la zona agredieron a la comitiva, generando enfrentamientos con la seguridad. Como consecuencia, el presidente interrumpió el acto y se retiró en una camioneta junto a su hermana, mientras que Espert abandonó el lugar en moto.

En redes sociales, circularon versiones que sugerían que la foto publicada por Milei y su vocero Manuel Adorni era falsa, acusándolos de “inventarla para tapar el escándalo de las coimas de Karina Milei”. Sin embargo, el fotógrafo Juan Mabromata, de la agencia AFP, confirmó la autenticidad de la imagen y compartió fotografías en ráfaga que muestran el recorrido completo de la piedra en el aire.

“Manifestantes lanzan piedras contra el presidente argentino Javier Milei (centro), su hermana Karina Milei (oculta), y José Luis Espert (izq.) durante una caravana en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 27 de agosto de 2025”, señala la descripción oficial de la foto en el repositorio de AFP.

Mabromata agregó a AFP Factual que las agresiones comenzaron con plantas arrojadas desde un cantero hacia Milei y que, a las 15:06, también volaron unos guantes sobre su cabeza, captados por su cámara. “Tengo varias fotos que muestran la piedra antes, durante y después. Trabajo hace 20 años en AFP; agregar o quitar un elemento de la foto es causal de despido justificado”, aseguró el fotógrafo.

En otros videos del hecho, disponibles en el archivo de AFP, se observa cómo diversos objetos fueron lanzados contra la caravana oficial durante su recorrido.

La confirmación de la veracidad de la foto despeja dudas sobre la circulación de contenido falso y destaca la importancia de verificar imágenes antes de difundir rumores en redes sociales.