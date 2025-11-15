Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llegó este sábado a su veredicto final en Chaco, donde un jurado popular halló responsable a César Sena como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. En una jornada marcada por la presencia de familiares, organizaciones y cientos de vecinos, también se conoció la situación judicial de los otros seis imputados.

César Sena, culpable como autor del femicidio

Después de semanas de audiencias, declaraciones y pruebas, el jurado popular resolvió que César Sena (21) es culpable del delito de Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género. Por la calificación, corresponde la condena de prisión perpetua, que será formalizada por la jueza técnica Dolly Fernández. La resolución fue recibida con aplausos y gritos de alivio por parte del público que aguardaba noticias tanto dentro como fuera del Centro de Estudios Judiciales.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña, partícipes primarios del femicidio

El jurado también determinó la responsabilidad penal de Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53), padres del autor. Ambos fueron declarados culpables como partícipes primarios del femicidio, lo que igualmente conlleva la pena de prisión perpetua. Su rol en el crimen había sido uno de los puntos más debatidos durante el debate oral, con testimonios que los ubicaban como partícipes activos en la planificación y encubrimiento del hecho.

Griselda Reinoso, la única absuelta

Entre los imputados por encubrimiento, solo Griselda Reinoso fue hallada inocente. El jurado la absolvió del delito de encubrimiento agravado, y la jueza ordenó su libertad inmediata, convirtiéndose en la única de los siete acusados que recuperó la libertad tras el veredicto.

Obregón, González y Melgarejo: todos culpables por encubrimiento

Los otros tres acusados enfrentaron sentencias condenatorias:

Gustavo Melgarejo. Fue declarado culpable del delito de Encubrimiento primario, que prevé una pena de 1 a 6 años de prisión. La jueza Fernández definirá la pena exacta en los próximos días.

Gustavo Obregón y Fabiana González. Ambos fueron hallados culpables de Encubrimiento agravado, también con un rango penal de 1 a 6 años, a determinarse en la etapa de imposición de pena.

Emoción y tensión: cientos de personas esperaron el veredicto

A medida que se acercaba el anuncio oficial, la tensión crecía en los alrededores del Centro de Estudios Judiciales. Cerca de 300 personas aguardaban desde temprano, con carteles, banderas y consignas pidiendo justicia por Cecilia. La llegada de Mercedes Valois, abuela de la joven, conmovió a la multitud, que la recibió con aplausos y abrazos. Minutos después, cuando empezó a circular la noticia del veredicto, más personas se acercaron al lugar.