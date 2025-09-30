Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de la gala de los Martín Fierro, Verónica Llinás compartió sus sensaciones sobre una noche que combina glamour, reencuentros y también un fuerte mensaje sobre la situación actual de la televisión argentina.

“Con divertirme, comer bien, ver a gente querida, gente del ambiente y apoyar una fiesta de la industria que está necesitando apoyo”, resumió al ser consultada por cómo vivía la ceremonia.

Respecto al presente del sector, no dudó en marcar las dificultades: “La verdad que sí, se hace poco audiovisual, hay pocos programas y casi no hay ficción. Está bueno incentivar para que se haga ya”. Y agregó: “Por un lado se filma muy poco por las políticas del gobierno actual, pero la ficción en la televisión ya venía mermando. Tiene que ver también con la diversidad de plataformas y la competencia que enfrentan los canales, que ya no les rinde hacer las viejas tiras enormes que se hacían antes y no han sabido adaptar a un formato más pequeño y menos caro”.

En cuanto a su agenda laboral, Llinás adelantó que este año tendrá múltiples compromisos. “Voy a seguir con Una Navidad de mierda, que no está siendo espectacular, y voy a hacer una participación en una comedia para Netflix, El tiempo puede esperar. Después ya no puedo hablar más”, contó entre risas.

Sobre cómo llegó la propuesta de la plataforma de streaming, destacó el vínculo con una productora clave en la industria: “Underground, con quienes trabajé muchísimo y siempre me convocan por suerte”.

La actriz cerró con una reflexión: “Se necesita más apoyo para la industria, porque sin ficción no hay futuro en la televisión argentina”.