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En una asociación estratégica entre diferentes actores, se creó en Argentina la Mesa Federal Minera. El espacio nació con el objetivo de “facilitar inversiones estratégicas y coordinar esfuerzos entre el sector público y privado”.

El trabajo estuvo encabezada por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a los gobernadores de San Juan, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Mendoza y Santa Fe.

Verónica Nohara, presidenta de CAMICRUZ y Country Manager de Minera Don Nicolas, destacó la trascendencia del acuerdo alcanzado: “Es un hito histórico esta creación de la Mesa Federal Minera. Realmente, ver que después de mucho trabajo la articulación de Nación, las provincias, gremios y empresas tengan una misma agenda en pos de esta industria, es que algo hemos hecho bien”.

Roberto Cacciola, presidente de CAEM, junto al secretario de Minería, Luis Lucero.

Para la referente de la industria, el respaldo político explícito es un motor fundamental para el futuro: “Fue muy movilizante ser parte de esta Mesa Federal y ver que los grandes líderes políticos del país hoy tengan a la minería en un lugar tan importante“.

Encuentro de Cámaras

De las actividades realizadas del 6 al 8 de mayo, se desarrolló también un encuentro de cámaras mineras de todo el país, espacio que fue valorado por los representantes provinciales.

Sobre esta instancia de trabajo, Nohara señaló: “Conversamos con las cámaras mineras del país sobre temas importantes como la capacitación para afrontar lo que se viene, eficientizar el desarrollo de proveedores y marcar una agenda conjunta que tenga como objetivo trabajar en el desarrollo de la minería Argentina“.

Escenario de crecimiento

La participación de CAMICRUZ en San Juan se da en un contexto de optimismo para el sector, impulsado por herramientas como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la modificación de la Ley de Glaciares.

Con proyecciones de exportaciones que podrían alcanzar los 20.000 millones de dólares para 2035, la Cámara Minera de Santa Cruz reafirma su rol protagónico en la construcción de una industria que genere trabajo genuino y desarrollo federal.