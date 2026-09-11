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El 3 de septiembre, el presidente Javier Milei anunció sanciones para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego.

En cadena nacional detalló que el gobierno endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en el archipiélago, las que no podrán trabajar en la Argentina y se expondrán a un juicio en ausencia.

Cabe señalar que la Ley 26.659 y su modificatoria 26.915 ya prohibían a personas y empresas desarrollar, financiar, prestar servicios o participar directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas sobre la plataforma continental argentina sin autorización nacional, pero el Decreto 868/2026 modifica la forma en que el Estado las detecta, procesa y articula con otras políticas económicas.

Además, había anunciado que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa a través de un DNU para construir una base naval en Tierra del Fuego, obra que formalmente comenzó en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández.

A una semana de la cadena nacional, las repercusiones continúan y La Opinión Austral consultó a los veteranos de guerra qué piensan del anuncio.

“No es creíble el mensaje del presidente porque cuando te habla de cuidar los recursos, de ver la plataforma marítima, de ver todo lo que la riqueza es nuestra, al mismo tiempo te das cuenta que llevaron toda la riqueza nuestra, el oro, a los piratas entonces no es creíble. Todo ese mensaje creo que es para postularse políticamente de vuelta“, sostuvo Rodolfo Arrieta, veterano del Centro de Veteranos de La Matanza, a La Opinión Austral.

“Es lo mismo que vos tengas un rebaño de ovejas y pongas a un lobo a cuidar las ovejas, es lo mismo. No es creíble, cuando vos llevaste tu riqueza a los piratas que te están robando hoy en día, por eso los veteranos, la mayoría de los veteranos, no creemos en eso”, completó.

En tanto que Oscar Mendoza añadió “Nos hace recordar mucho el manotazo de ahogado de Fortunato Galtieri, en un gobierno que se estaba cayendo decir esto es lo mismo, nosotros vemos el deterioro que está teniendo este gobierno y la situación que está sucediendo en todo el país. Esto es un manotazo de ahogado, es una estrategia política que no es solamente de acá, sino que viene de Estados Unidos. Habrá volver a sentarse y a considerar qué es lo que estamos sucediendo”.

Sobre cómo la causa Malvinas estuvo aún más presente en la agenda nacional durante los últimos días, Andrés Fernández de la Asociación Centro de Veteranos de Guerra “Soldado José Honorio Ortega”, manifestó: “Siento que gracias a todo nuestro trabajo como veteranos de guerra puede estar instalada hoy en la agenda la situación Malvinas, a nivel nacional los veteranos de guerra hemos sido los responsables de que la causa Malvinas no cayera en el olvido. Nosotros siempre hemos trabajado en la causa Malvinas, por supuesto que Santa Cruz es muy especial en ese sentido porque aquí el sentimiento es totalmente distinto a cualquier otra parte del país, está muy arraigado desde siempre, hay convivencia con los kelpers desde siempre, con las Malvinas”.

“Creo que si hoy está en la agenda, de un lado o del otro, ya sea en lo deportivo, en lo político, es gracias a todo el trabajo que nosotros, como dije en el discurso, no dejamos caer en ningún momento, siempre reivindicamos las Malvinas como nuestras y siempre trabajamos para que se conozca a través de nuestras vivencias la historia de aquélla guerra del año ’82”, añadió.

“Falklands”

“Así como las Falkland son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”, expresó el diputado chileno Javier Olivares Avendaño el martes en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

Las declaraciones que llegaron del otro lado de la cordillera también causaron revuelo y al respecto, el veterano riogalleguense Raúl Vásquez sostuvo: “Cuando fue lo de Malvinas, fue un gobierno militar que estuvo en Chile, que fue el de Pinochet, quien mandó a los militares. El pueblo chileno no tiene nada que ver. Mi padre y mi mamá son chilenos”.

“Me entrevistaron por el partido de Inglaterra y Argentina y es un partido de fútbol. Ellos no tienen nada que ver con Malvinas”, agregó y sobre la bandera que mostraron los jugadores, indicó “eso fue culpa de la AFA, porque no dejaron que llevaran las banderas de Malvinas. No le vamos a echar la culpa a los jugadores y a la gente. Y todo lo que se hizo siempre en Estados Unidos, se hizo mal. Cuando estuvo Maradona, ¿qué pasó? Perdimos el mundial cuando se hizo en Estados Unidos. Y ahora es la segunda vez, entonces ahí te das cuenta que las cosas no son como las pintan los de Estados Unidos”, expuso.

Por último, sobre el anuncio del presidente marcó: “Es un manotazo de ahogado porque que diga esto ahora de las Malvinas, y él adoraba a Margaret Tatcher y ahora viene con esto… me está tomando el pelo, primero dice una cosa, después dice otra, estamos todos locos. Lamentablemente es así, no creo nada en lo que dice”.