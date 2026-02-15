El grupo integrado por Víctor Ventura de Monte Buey, Ricardo Guillén de James Craik, Gerardo Mariani de Justiniano Posse y Nolberto Filippi de Monte Buey volvieron a pisar las islas luego de casi 44 años del conflicto bélico.

“Hay noches que no puedo dormir pensando en este viaje. Después de 44 años volver a Malvinas va a ser algo inolvidable para nosotros”, reconoció Filippi antes de viajar al medio Desde Monte Buey y en particular, sobre la visita al cementerio, comentó que “siempre pensamos en volver para despedir a nuestros camaradas, algo que en su momento no pudimos hacer”.

Gerardo Marani en el Cementerio de Darwin. Foto: Vivencias Producciones

El itinerario preveía la visita al Cementerio de Darwin y al Cementerio de San Carlos y a pesar de los contratiempos, los veteranos cumplieron con su objetivo. De esta manera, este domingo, los cordobeses vivieron momentos emotivos al recorrer los campos santos donde descansan los restos de los soldados que perdieron la vida durante el conflicto bélico.

Nolberto Filippi en el Cementerio de San Carlos. Foto: Vivencias Producciones

En el transcurso de esta semana, el grupo realizará diferentes excursiones en Puerto Argentino como el recorrido por el puerto, el faro y los lugares vinculados al desembarco argentino del 2 de abril de 1982 y la visita a montes donde se libraron enfrentamientos, guiada por un especialista local. Además, harán una tercera excursión a otros campos de batalla y la visita al Museo de Malvinas, donde se exhibe una línea de tiempo del conflicto y objetos vinculados a la guerra.