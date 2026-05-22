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Con la llegada del próximo fin de semana largo, aumentará el movimiento vehicular en rutas nacionales y provinciales de todo el país. Ante este escenario, organismos de tránsito y fuerzas de seguridad intensificarán los operativos para verificar que los conductores circulen con toda la documentación y los elementos de seguridad exigidos por la ley.

La falta de alguno de estos requisitos puede derivar en sanciones económicas, retención de documentación e incluso la prohibición de continuar el viaje.

Qué documentación hay que llevar obligatoriamente

Entre los principales requisitos para circular se encuentra el Documento Nacional de Identidad (DNI). Aunque existen versiones digitales, en muchos controles todavía solicitan el documento físico para corroborar identidad y domicilio.

También será obligatoria la licencia de conducir vigente y habilitada para la categoría correspondiente del vehículo. Este documento puede mostrarse desde la aplicación oficial Mi Argentina, siempre que funcione correctamente.

Otro de los papeles indispensables es la cédula verde del vehículo. Si bien actualmente puede utilizarse en formato digital, muchas jurisdicciones continúan solicitando la versión física.

En caso de manejar un vehículo ajeno sin el titular presente, podría requerirse una autorización para conducir. Ese permiso también puede tramitarse de manera digital.

Además, durante los controles pueden exigir:

• Comprobante de seguro automotor vigente.

• Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día.

• Chapas patente visibles y legibles.

• En algunas provincias, comprobante de pago de patente.

Circular con la VTV vencida o con patentes deterioradas constituye una infracción y puede ocasionar multas.

Los elementos de seguridad que debe tener el auto

Las autoridades también controlarán que los vehículos cuenten con los elementos de seguridad obligatorios para circular. Entre ellos se encuentran:

• Matafuegos con carga vigente y correctamente sujeto.

• Dos balizas triangulares.

• Chaleco reflectivo.

• Rueda de auxilio en condiciones.

• Gato hidráulico.

• Llave cruz.

• Adaptador para tuercas de seguridad, en caso de utilizarlo.

Estos elementos son fundamentales ante emergencias en ruta y su ausencia puede derivar en sanciones durante los controles.

Todos los fines de semana largos que quedan en 2026

Fines de semana largos de tres días

• Del 23 al 25 de mayo.

• Del 13 al 15 de junio.

• Del 15 al 17 de agosto.

• Del 21 al 23 de noviembre.

• Del 25 al 27 de diciembre.

Fines de semana extralargos

• Del 9 al 12 de julio.

• Del 5 al 8 de diciembre.