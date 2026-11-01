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Por Hugo Ferrer

Este domingo 1 de noviembre Victor Hugo Morales cumple 60 años como relator cuando comenzó en Radio Colonia con la transmisión del partido de la Selección Juvenil, que dirigía Miguel Ignomiriello, contra Nacional de Uruguay.

Instalado en la cabina de la Bombonera para el superclásico y relatar en la Radio AM 750 y la plataforma Relatores, se hizo un tiempo para las fotos y recordar la nota que publicó Crónica con el repaso del 60 aniversario. Posó con la edición impresa del diario, su tapa y la nota publicada en la página 19, y también en la web, cronica.com.ar. Además, la historia fue publicada por La Opinión Austral, en las páginas 18 y 19.

“Gracias Crónica por el apoyo y porque me han hecho llegar como estímulo para este relato de los 60 años, que tengo la suerte de que sea nada menos que un Boca – River”.

La tapa de Crónica y Víctor Hugo. “Mi vida de relator está profundamente ligada a Crónica, que era como mi hogar en mis comienzos, dado que la oportunidad me la dio Héctor Ricardo García, el legendario dueño de Crónica. A él le debo todo”.

También destacó: “Estoy muy feliz con eso. Mi vida de relator está profundamente ligada a Crónica, que era como mi hogar en mis comienzos, dado que la oportunidad me la dio Héctor Ricardo García, el legendario dueño de Crónica. A él le debo todo. Y yo me pasaba buena parte de mi vida, cuando estaba en Buenos Aires pero todavía vivía en Uruguay, en Crónica. Vivía en un hotel enfrente de Riobamba 280, en el Hotel Lyon, y me la pasaba con los periodistas, con los fotógrafos, salía con ellos. Me acuerdo de los Jeep de esa época en las coberturas, sobre todo de los fotógrafos que han sido siempre profesionales muy importantes en la vida, en la historia de Crónica, justamente porque Héctor Ricardo García tenía un origen como fotógrafo.”

Victor Hugo, vive quizás el domingo más maravilloso de su historia. “Mi abrazo para Crónica, mi gratitud eterna. Es un gratísimo nombre de mi vida, Crónica, y por supuesto, agradezco que siempre que me pasa algo importante, valioso en mi vida, me están acompañando. Hasta siempre, el abrazo para todos.