Victoria Villarruel, presidenta del Senado de la Nación, celebró las leyes que se aprobaron en pasado jueves.

En declaraciones a “Senado TV Argentina” precisó que “se aprobó la ley que regula los glaciares y los y la zona periglacial“, “es una ley que ha generado mucha controversia porque está la contraposición entre la explotación de nuestros recursos naturales y la protección del medio ambiente”, señaló en primer término.

Seguidamente, la Vicepresidente de la Nación, remarcó: “Creo que hoy en día, siguiendo los lineamientos de nuestra Constitución Nacional podemos encontrar armonía entre estos dos derechos, hoy los senadores han votado por una mayoría de 40 senadores aproximadamente la promulgación de esta ley que eh principalmente afecta a aquellas provincias que tienen bueno glaciares y zona periglacial, son las que están situadas en la cordillera argentina”.

Edemás, valoró la aprobación del Senado del “Acuerdo Mercosur Unión Europea que tuvo un consenso importante”.

“Se aprobó el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. La República Argentina, a través del poder ejecutivo tenía mucho interés en esta en este tratado internacional que llevaba varios años en discusión”.

Asamblea Legislativa

Con la mirada puesta en el próximo domingo, recordó que “el primero de marzo tenemos la Asamblea legislativa de apertura de las sesiones ordinarias“, “será un año de bastante trabajo. Acá en el Senado de la Nación no nos hemos aburrido nunca, siempre hubo mucho trabajo. Este esta semana ha sido particularmente movida”.

“Seguiremos trabajando mucho, discutiendo temas importantes para los argentinos“, concluyó.