Durante La Noche de los Museos, y en medio de la tensión con el presidente Javier Milei, la vicepresidente Victoria Villarruel se hizo presente en el Congreso de la Nación.

En este marco, Villarruel afirmó: “Realmente hacemos patria porque queremos mucho a este lugar“. Asimismo, destacó que “me encanta que haya gente del interior porque muchas veces el acceso a este tipo de lugares históricos y tan importantes queda lejos para los que viven en el interior del país, así que feliz que puedan venir todos los argentinos”.

La titular de la Cámara Alta recomendó “todos los salones, cada uno es hermoso, tiene su historia y sus secretos. Arrancan ingresando por el Senado y todos los salones valen la pena”.

Para cerrar, aseveró: “Es único y es poder ingresar a donde están aquellos que ustedes un día pusieron el voto con nuestras caras (…) El texto de nuestras primeras leyes es único, así que los invito a ingresar también a la página web del Congreso de la Nación y del Senado en particular“.

