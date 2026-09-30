Victoria Villarruel participará del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid sobre democracia e inteligencia artificial La vicepresidenta y titular del Senado integrará la delegación argentina que participará del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se realizará el 1 y 2 de octubre en Madrid. El encuentro reunirá a representantes parlamentarios de Iberoamérica para debatir sobre inteligencia artificial, democracia, desinformación, igualdad de género y diplomacia parlamentaria.

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La Vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado, Victoria Villarruel, participará los días 1 y 2 de octubre del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará en Madrid y reunirá a representantes parlamentarios de los países que integran la comunidad iberoamericana.

La sesión inaugural tendrá lugar el jueves 1 de octubre, a las 10 horas, en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados de España. El acto contará con las intervenciones de la presidente de la Cámara, Francina Armengol; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares y el presidente del Senado español, Pedro Rollán.

La inauguración finalizará con la intervención del Rey Felipe VI.

A continuación, se desarrollarán distintas conferencias magistrales vinculadas con los principales desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas. La directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver, abordará el impacto de la inteligencia artificial; el filósofo y ensayista Daniel Innerarity analizará las amenazas a la democracia vinculadas con la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los populismos; el presidente de la Rada Suprema de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, expondrá sobre amenazas híbridas y desinformación en contextos de conflicto armado; la catedrática Tània Verge i Mestre se referirá a las brechas de igualdad de género y el presidente de la Asamblea de la República de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, abordará el papel de la diplomacia parlamentaria frente a los desafíos geopolíticos actuales.

Posteriormente, las actividades se trasladarán al Senado de España, donde comenzarán las sesiones de trabajo organizadas en torno a cuatro ejes: el impacto de la inteligencia artificial y la adaptación de los parlamentos; las amenazas a las democracias derivadas de la fragmentación, la polarización, la desinformación y los populismos; la igualdad de género y el cierre de las brechas existentes y la vigencia y eficacia de la diplomacia parlamentaria y la cooperación en el ámbito iberoamericano.

El viernes 2 de octubre, el Foro continuará en el Palacio del Congreso de los Diputados con una sesión plenaria.

Durante esta instancia se presentarán las conclusiones alcanzadas en las cuatro mesas de trabajo y tendrán lugar las intervenciones de los presidentes de los parlamentos y de los distintos jefes de delegación.

La jornada permitirá poner en común las distintas perspectivas de los países participantes y avanzar en una mirada compartida sobre los desafíos institucionales, tecnológicos y democráticos que atraviesan a la comunidad iberoamericana.

Como cierre del XII Foro Parlamentario Iberoamericano se adoptarán las conclusiones del encuentro, que constituirán el resultado del trabajo parlamentario desarrollado durante las dos jornadas.