La vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel anunció que propondrá a los senadores una “actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego” y una “actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego”.

Así se refirió la vicepresidenta desde sus redes sociales a los incendios que azotan a parte de Chubut.

La vicepresidenta planteó que “nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, señaló “Noticias Argentinas”.

Tras afirmar que “todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos”, anunció que propondrá a los senadores “la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las provincias en el combate contra el fuego”.

“Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado”, expresó.

Y afirmó que “nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”.