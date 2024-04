En el marco de la participación del acto por el 42 Aniversario de la Gesta de Malvinas, el gobernado Claudio Vidal brindó declaraciones a el Periódico Radio de San Julián, sobre la realidad política actual. Al respecto, pidió medidas que “sean en beneficio del pueblo argentino“.

Más adelante, sostuvo: “No es fácil el momento que viven los argentinos, económicamente hablando una situación compleja”, señaló, aunque aclaró: “Es cierto que este gobierno nacional heredó un serio problema de administración, pero también es cierto que muchos de los gobernadores somos nuevos en la gestión y también heredamos un problema similar o incluso algunos un problema mucho más serio porque en nuestro caso, en Santa Cruz, tuvimos un gobierno del mismo color político que duró más de 32 años”.

También advirtió que “hoy estamos en un proceso de reordenamiento del Estado, el gobierno anterior después de las elecciones tiró la casa por la ventana y Nación nos envía 30% menos de fondos, estamos sobreviviendo y haciendo nuestro mayor esfuerzo para que las cosas puedan salir bien”. Y afirmó: “¿Qué cambió? que hay un gobierno serio que trabaja todos los días de la semana desde las 6 de la mañana hasta última hora del día y que en nuestra provincia se dejó de robar“.

Entre otras consideraciones, Vidal adelantó: “Vamos a un camino distinto de provincia, queremos que Santa Cruz retome la idea de producir, de seguir ese proceso de industrialización, que tiene que tener por la cantidad de recursos con los que cuenta y de esa forma generar independencia económica y dejar de depender tanto de Nación“. También “confiamos que e diálogo tiene que servir de instrumento para elegir el mejor camino entre todos”.

Asimismo, enfatizó: “Si no hay ayuda para Santa Cruz, si privatizan YCRT, si represas sigue paralizada con los trabajadores en la calle, y si, además, YPF no pone en marcha la perforación de los pozos que hoy eso implica que estamos perdiendo producción, y eso es menos regalías y recursos para la provincia, no estamos de acuerdo en participar en ningún Pacto de Mayo, que entiendo que tiene que servirles a todos los argentinos y no sólo a la nación”. Cuando “desde la nación hacen planteos egoístas, yo me pregunto: ¿Qué produce la nación? La nación no produce absolutamente nada, producen las provincias, damos mucho y recibimos poco; lo que solicitamos es un poco de equidad, de igualdad en la distribución de los recursos” y subrayó: “No se saca un país o una provincia adelante solamente con medidas de ajuste“.