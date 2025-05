Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal mantuvo una reunión con representantes del gremio de estibadores de Puerto Deseado para analizar medidas urgentes tras la suspensión de la zafra del langostino, dispuesta por la Subsecretaría de Pesca de la Nación.

Durante el encuentro, se coincidió en la necesidad de avanzar rápidamente en acuerdos con empresas para procesar pescado fresco en la localidad, generando así una nueva alternativa productiva para mantener en pie la actividad pesquera.

Asimismo, se abordaron las obras que el Gobierno provincial impulsará en el muelle: reparaciones, mejoras en la infraestructura portuaria, ampliación de los sectores operativos y la apertura de la zona secundaria, considerada fundamental para fortalecer la logística del puerto.

“Necesitamos seguir trabajando en equipo para defender cada puesto de trabajo. La pesca es el corazón económico de Puerto Deseado, y no podemos permitir que esta situación golpee a las familias. Las gestiones continuarán en los próximos días para alcanzar acuerdos concretos que garanticen estabilidad laboral y paz social en la ciudad”, expresó el gobernador Vidal.

Falta diálogo

Luego, en diálogo con La Gaceta Truncadense, el mandatario provincial señaló que hay un conflicto nacional que está muy reflejado en otra provincia de la Patagonia, por lo que aclaró: “Nosotros no somos un hecho aislado, hay un conflicto nacional y cuando esto sucede, afecta a todas las provincias”.

“Lo vemos en la preocupación de nuestros compañeros trabajadores en los puertos”, afirmó al tiempo que dijo: “Lamentablemente hay una situación económica difícil que atraviesa la actividad pesquera” y comentó que “claramente el precio del langostino en el mercado internacional no es el mismo de otros años, pero la variable de ajuste no siempre tiene que ser el trabajador y más en una actividad privada donde realmente existe el esfuerzo, el trabajo forzoso, horas y días lejos del hogar”, enfatizó.

Se vive un momento de incertidumbre por el precio internacional del langostino.

Más adelante, Vidal manifestó que está a favor del reclamo de los trabajadores, aunque aclaró: “Obviamente con diálogo” y subrayó: “me parece a mí que en este conflicto sucedieron varias cosas que se podrían haber evitado” y en ese sentido opinó que el Ministerio de Trabajo de la Nación “tendría que haber actuado rápidamente, más allá de la discusión que se llevaba adelante en el Consejo Federal Pesquero”.

Luego dijo que, ante la falta de denuncia de las partes, “creo que el Ministerio de Trabajo tiene que actuar de oficio y convocar a las partes porque lo que sucede en este conflicto es que no hay diálogo” ya que “la solución está en el poder hablar, en poder discutir sobre los puntos que nos diferencian y también sobre los que nos unen”. Vidal sostuvo que todas las partes desean continuar con esta actividad: “No podemos permitir que las diferencias, que no son más importantes de lo que necesitamos, nos distancien”.

En ese sentido, el mandatario provincial aseguró que el Consejo Federal Pesquero también tendría que haber actuado más rápidamente. “No podemos dilatar más los tiempos” y recordó que “la provincia de Santa Cruz está peleando para mejorar la cuota social del langostino, discusión que llevamos hace un año y medio, desde que asumimos el primer día, lo logramos con la cuota social de merluza y trajimos algo muy bueno para Santa Cruz”, enfatizó.

La actividad pesquera “es el corazón económico de Puerto Deseado”, indicó el gobernador Vidal.

Ya en el tramo final de la entrevista, Vidal pidió “ponerle más agilidad a la actividad” el cual consideró “un trabajo de todos”. “Yo entiendo la situación económica de las empresas, por lo que realmente cayó el precio del mercado, pero tenemos que dialogar” e insistió: “La variable de ajuste no puede ser siempre el trabajador, es decir, somos socios para las pérdidas pero no para las ganancias”.

Incluso, afirmó que si las partes se sientan a una mesa, se mostró confiado en encontrar “un punto de equilibrio para que la actividad pueda salir adelante”. Se trata, además, de “una actividad sumamente importante para el país” y consideró: “Resolver esta situación ahora, es de urgencia” e informó que habló con el Jefe de Gabinete de la nación, Guillermo Francos, con el representante del Consejo Federal Pesquero. “Ojalá se pueda destrabar, el jueves hay una reunión muy importante en el ministerio de Trabajo de la Nación y nosotros estamos, por nuestra parte, convocando a reuniones con el ministerio de Trabajo y de Producción de la provincia, así que espero que esto se pueda solucionar cuanto antes”, finalizó.