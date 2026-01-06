Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal se refirió este martes al incendio en el cerro Huemul, en El Chaltén, que lleva consumidas varias hectáreas de bosque autóctono y hasta produjo la evacuación de 40 turistas que recorrían la zona.

“Recién finalizamos una reunión junto al ministro de Seguridad, Pedro Pródromos; el jefe de la Policía de la Provincia, Diego Agüero; el superintendente de Bomberos, Claudio Castro; y los equipos de Protección Civil, encabezados por Sandra Gordillo, donde analizamos en detalle la situación del incendio en la zona del Parque Nacional, en cercanías de El Chaltén”, afirmó.

El mandatario provincial sostuvo que durante el encuentro le informaron sobre el panorama actual del incendio y las tareas que se están llevando adelante en el lugar.

Además, "nos comunicamos con el responsable de Parques Nacionales de la región Patagonia para coordinar las necesidades de combustible y garantizar el funcionamiento del avión hidrante que se encuentra operando en la zona", dijo.

Vidal indicó que este miércoles partirá una nueva dotación de brigadistas y personal de distintas fuerzas para reforzar el operativo en el terreno.

"Quiero destacar y agradecer la labor que vienen realizando todos los equipos que están interviniendo. Este esfuerzo también es posible gracias a la recuperación de Protección Civil, la puesta en condiciones de sus instalaciones y vehículos, y la incorporación de nuevos móviles, con el acompañamiento del Gobierno Provincial", señaló.

Finalmente, el gobernador expresó que “cuando se actúa en equipo, con compromiso y responsabilidad, es mucho más fácil enfrentar momentos difíciles como el que hoy atraviesa El Chaltén y cuidar nuestro Parque Nacional”.