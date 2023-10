En Got Talent Argentina (Telefe), siempre hay momentos de emoción pero, en esta ocasión, hubo mucha tensión. El concursante Iñaki Baldasarra interpretó el tango “Cuesta abajo” de Carlos Gardel. Todas las devoluciones de los jurados, Florencia Peña (acrtiz), Emir Abdul (bailarín), La Joaqui y Abel Pintos (cantantes), fueron negativas pero, la persona que se mostró más decepcionada fue el último juez mencionado, quien no dudó en hacer unos polémicos comentarios.

Got Talent Argentina: los escandalosos dichos de Abel Pintos sobre la presentación de Iñaki Baldasarra

Florencia, comenzó diciendo: “Yo siento que vos eras hoy un actor cantando tango. Tenés una pisada escénica muy fuerte y un instrumento muy interesante. Ahora, jugaría para que no todo sea “fuerza bruta”, sino que tenga matices. Hay que empezar a manejar las distintas energías”.

En tanto, La Joaqui estuvo de acuerdo con su compañera.

Por otro lado, Abel confesó: “Estuvo muy bien gritado. Te voy a decir, como tango, a mí no me gustó nada. Entiendo que no estás acá como “un cantor de tango”, y viniste a demostrar toda esa versatilidad vocal encantadora que te desborda, que se te sale del cuerpo. Está bueno versionar todo de la forma en que uno quiera, pero hay ciertos límites que hay que respetar”.

Para concluir, le dijo: “Sin las partes de comedia musical que le metiste, no tiene el contexto de una obra alrededor. Pueden no entenderse y resultar incómodos”.

Got Talent Argentina: la desgarradora confesión de La Joaqui sobre subirse al escenario

Los jueces se emocionaron al ver la presentación de la agrupación llamada “Imperio Gaucho”, quienes deslumbraron con su baile, utilizando unos ponchos y bombos. A pesar de haber sido ovacionados por todos los que se encontraban dentro del estudio, uno de los integrantes hizo una dolorosa confesión y sus dichos hicieron que La Joaqui se desahogue.

Ante el maravilloso desempeño del grupo arriba del escenario, Pintos expresó: “Fue emocionante. Logran transmitir una energía que me atravesó”.

Luego, Peña comentó: “Debe haber sido muy difícil encontrar la forma de coordinar. Con esa potencia, fuerza y certeza, están haciendo lo que tienen ganas de hacer”.

Ambas devoluciones hicieron que uno de los miembros se muestre conmovido y reveló que “su padre se encuentra delicado de salud”. Por este motivo, la cantante hizo una dura confesión.

La artista, manifestó: “A mí también me pasó de tener a alguien muy mal y subirme al escenario como si nada estuviera pasando, me transmitiste eso. Es muy hermoso lo que están haciendo”.