Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un inicio prometedor que terminó abruptamente

Franco Colapinto protagonizó uno de los momentos más impactantes de la carrera sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito de Interlagos. El piloto argentino, que compite para la escudería Alpine, había logrado un destacado comienzo, ganando dos posiciones en la largada y colocándose en el puesto 14.

Durante las primeras vueltas, el joven oriundo de Pilar mantuvo un ritmo competitivo, intentando acercarse a la zona media del pelotón. Sin embargo, en la séptima vuelta, cuando transitaba el sector conocido como la “S de Senna”, perdió el control de su monoplaza y terminó contra las barreras de contención, lo que provocó su abandono inmediato.

El incidente en la “S de Senna”

El accidente ocurrió en una de las zonas más emblemáticas y desafiantes del trazado paulista. En las imágenes captadas por la transmisión oficial se puede ver cómo el Alpine de Colapinto se desestabiliza al salir del primer viraje, patinando sobre el asfalto antes de impactar de costado.

El golpe generó preocupación en los primeros segundos, aunque el argentino salió ileso del auto por sus propios medios. Los comisarios de pista activaron rápidamente las banderas amarillas y el auto de seguridad virtual para permitir la limpieza del sector.