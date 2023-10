En las emisiones anteriores del “Bailando 2023” (América TV), conducido por Marcelo Tinelli, la modelo Zaira Nara reemplazo a Pampita en el jurado y, a pesar de haberse llevado bien con el resto de los jueces, hizo unos escandalosos comentarios con respecto al lugar que tomó. A raíz de esto, Ángel de Brito no dudó en hacer un duro descargo.

Bailando 2023: ¿Qué pasó entre Ángel de Brito y Zaira Nara?

En el el streaming del programa, Zaira comentó: “Yo no soy jurado, soy conductora. A mí me dan ganas de hablar, pero no podría porque es muy sacrificado. Te ataca todo el mundo estando ahí. Igual, Pampita dijo que “a ella le pasó al principio”, la atacó todo el mundo y, después, una vez que ya está y pasas a ser novedad, se calman”.

Luego, aseguró: “Si sos un poco sensible, te dan. La verdad que está bueno, pero te tenés que fumar varias”.

La filmación de ese momento se viralizó y, a través de Twiter, De Brito comentó: “Y a esta, ¿qué le pasa?” .

Hasta el momento, la modelo no dio declaraciones al respecto.

Ángel de Brito eligió entre Zaira Nara o Paula Chaves: ¿Qué dijo?

Hace algunas semanas, un usuario en Instagram le consultó a Ángel “a quién prefería de las dos”. Su contestación fue impactante.

Él optó por Paula y publicó una foto de ella, donde la mencionó junto a un emoji de corazón rosa.

