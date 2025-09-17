Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Catherine Fulop protagonizó un momento tan insólito como preocupante durante el último show de Erreway en el Movistar Arena. Invitada especial de la noche, la actriz se tropezó en medio de su participación y terminó cayendo al vacío que separa el escenario del sector del público, lo que generó un gran susto entre los presentes.

La escena ocurrió mientras Fulop compartía un sketch con Camila Bordonaba, quien interpretaba a su hija en la recordada ficción de Cris Morena. Antes de siquiera cruzar miradas con su “hija”, Fulop tropezó entre los cables del escenario y cayó a una fosa delimitada por vallas de seguridad.

“¡Guarda!”, alcanzó a advertir Bordonaba al ver la caída en cámara lenta. Lejos de quedar inmovilizada, Fulop sorprendió a todos al levantarse de inmediato y, con su característico humor, exclamó: “Por suerte, estoy viva”, lo que desató aplausos y risas del público.

Ya con alivio por comprobar que no había sufrido heridas, Bordonaba continuó con el sketch y bromeó: “No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte”.

Cómo está Catherine Fulop tras la caída

Horas después del show, Catherine Fulop habló en sus redes sociales y llevó tranquilidad a sus seguidores. “Estoy camino a mi casa. Estoy súper bien, por suerte. A mí me fueron agarrando ángeles y no terminé en el piso. Me agarré de un monitor y no sé si fue por el cable que logré caer en cámara lenta”, relató en sus historias de Instagram. “Ahora no me duele nada. Pisé el piso y seguí todo normal. Estoy súper bien”, añadió con calma.

La actriz también aprovechó para expresar su felicidad por haber compartido el escenario nuevamente con Camila Bordonaba: “Fue muy lindo haber estado esta noche con Camila, mi hijita en Erreway. Mi ciela”.