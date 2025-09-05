Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La primera práctica libre del Gran Premio de Fórmula 1 en Monza comenzó con un gran susto para los fanáticos argentinos. Paul Aron, piloto estonio, salió a probar el auto de Franco Colapinto y protagonizó un accidente que puso a 45 millones de argentinos con el corazón en la boca.

Alpine decidió que Aron probara el auto de Colapinto en la primera sesión, dejando al piloto argentino fuera de la FP1. Desde la primera vuelta, los argentinos miraron atentos la pista, conscientes del riesgo que implicaba que un tester manejara el vehículo de su compatriota.

El incidente ocurrió cuando Aron no calculó correctamente una curva, frenó tarde e hizo un trompo que lo llevó a salirse de la pista.

Por suerte, la cama de leca del circuito italiano logró contener al Alpine número 43 antes de que impactara contra los muros, dejando el auto intacto y evitando complicaciones para Franco Colapinto en la Práctica Libre 2. Menos mal, porque un choque podría haber afectado – y mucho – a Colapinto para la FP2 de este mediodía (hora argentina)

Bandera roja y condiciones complicadas en Monza

Monza, conocida como la catedral italiana del automovilismo, es el circuito más rápido del calendario, donde los autos pueden superar los 345 km/h. La baja carga aerodinámica y la presión máxima de los neumáticos hicieron que varios pilotos se despistaran durante la FP1. La pista quedó cubierta de leca, obligando a los comisarios a sacar la bandera roja, justo cuando Aron intentaba regresar a girar.

La interrupción permitió que la sesión se completara sin más incidentes y, como es tradición en Monza, Ferrari se quedó con el primer 1-2 del fin de semana, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc liderando las posiciones.