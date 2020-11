Video. Increíble señal de Diego Maradona desde el cielo: la silueta del Diez apareció entre las nubes

“¿Será que ya extrañamos un montón y vemos cualquier cosa?”, se preguntó la joven de Entre Ríos que durante la noche de este sábado miró al cielo y observó entre las nubes la silueta del número 10 en la espalda de Diego Armando Maradona.

"La manija de ver a Diego en todas las historias", expresó Natalí Ríos, autora del video en el que la luz de la luna se cuela entre las nubes creando la ilusión de un mensaje celestial. La filmación fue realizada desde la ventana de su cuarto en un hogar ubicado en la calle Juan Manuel de Rosas y avenida Churruarín, en Paraná.

"Yo había estado toda esa noche viendo videos de Diego, como todo el mundo. Sus resúmenes, sus goles, sus programas, sus quilombos. Me hice un compilado", reveló la fanática del astro quien reconoció que tardó en darse cuenta de lo que había grabado. "Un amigo me escribió para decirme que veía a Diego. Y ahí está. Es creer o reventar".

"Anoche antes de la lluvia y después de ver un par de videos del Diego me puse a ver la luna y como la vi tan linda quise firmarla. Al final me di cuenta que no se veía como yo la miraba a través del celu (por eso el final puteando) Pero hoy mi amigo @correnvera me hizo dar cuenta que capas estábamos viendo otra cosa ¿Será que ya extrañamos un montón y vemos cualquier cosa? No se pero es magia, siempre #ad10s", posteó Ríos.