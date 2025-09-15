Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento intento de robo terminó con un insólito episodio de justicia por mano propia en San Justo, partido de La Matanza. Un delincuente que intentó asaltar a una mujer fue atrapado por los vecinos, atado con una soga a una camioneta y arrastrado por varias cuadras.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 19:30 horas en la intersección de Montañeses y Charrúa. Según testigos, un ladrón armado sorprendió a una vecina con intenciones de robarle. Ante los gritos de auxilio, varios vecinos intervinieron para reducirlo.

Uno de los vecinos decidió actuar por su cuenta: ató al delincuente con una soga a su camioneta y lo arrastró por las calles mientras el hombre pedía desesperadamente que se detuviera.

En el video del hecho, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se escucha al asaltante suplicar: “Pará, amigo”, mientras una voz le responde: “No vas a robar más a ninguna señora”.

Tras dar la vuelta manzana, los vecinos lo redujeron y el delincuente fue entregado a la Policía Bonaerense, que llegó al lugar y procedió a su detención.

El episodio generó un fuerte debate en redes sociales sobre la inseguridad en La Matanza y los límites de la justicia por mano propia.