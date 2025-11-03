Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana de este lunes, el presidente Javier Milei se reunió con su nuevo Gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. El Gobierno difundió un video oficial musicalizado con el clásico “I Feel Good” de James Brown, que acompañó la efusiva entrada del mandatario tras el relanzamiento de su gestión luego del triunfo libertario en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Hola a todos”, expresó Milei al ingresar, visiblemente emocionado. Inmediatamente comenzó a saludar a cada uno de sus funcionarios con abrazos y gestos de cercanía, acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei. El Presidente tuvo un recibimiento especialmente cálido hacia los nuevos integrantes del equipo, como Diego Santilli, quien participó por primera vez como futuro ministro del Interior: “¡Bienvenido!”, le dijo entre risas.

Uno de los momentos más llamativos fue el saludo con Luis Petri, ministro de Defensa y reciente ganador en su provincia. Milei tomó carrera para fundirse en un abrazo saltado con él, una escena que rápidamente generó repercusión en redes.

También hubo lugar para la informalidad con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, a quien el mandatario le comentó en tono humorístico: “¿Cómo anda, cerebro?”, antes de continuar su recorrido entre ministros y colaboradores.

Quiénes participaron de la primera reunión del nuevo Gabinete

El encuentro marcó la primera reunión del oficialismo tras los cambios recientes en el Gabinete. Los funcionarios que participaron fueron Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Diego Santilli (Interior).

También asistieron Karina Milei, María Ibarzábal Murphy, el presidente del Banco Central Santiago Bausili, el asesor Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, y el reciente jefe de ministros Manuel Adorni.

La única ausencia fue la de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien se encuentra en Madrid participando de un foro económico internacional.