El presidente Javier Milei protagonizó una de las escenas más comentadas del verano en Córdoba al presentarse en la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. En una noche atravesada por la música popular y el mensaje político, el mandatario cantó “Amor Salvaje” junto al Chaqueño Palavecino y agradeció públicamente a la provincia por el respaldo electoral que recibió en los comicios presidenciales.

La aparición del jefe de Estado generó una fuerte ovación del público que colmó el anfiteatro José Hernández, en una edición histórica del festival que combinó tradición, espectáculo y actualidad política.

La llegada de Milei al Festival de Jesús María

Acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Milei arribó al predio del festival cumpliendo con una promesa que había formulado tras su triunfo electoral: volver a Córdoba para agradecer el acompañamiento en las urnas.

Desde el escenario, el Chaqueño Palavecino le dio la bienvenida ante miles de asistentes y destacó la presencia presidencial en uno de los eventos culturales más importantes del país. La visita marcó un fuerte gesto político en una provincia clave para el armado electoral libertario.

El mensaje a Córdoba: agradecimiento y tradición

Antes del momento musical, Milei tomó el micrófono y se dirigió directamente al público cordobés con un discurso breve pero contundente. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”, expresó, lo que desató un cerrado aplauso.

El mandatario reforzó su mensaje al remarcar el valor simbólico del festival: sostuvo que el evento representa a la Argentina ante el mundo por el respeto a las tradiciones y la identidad cultural. En ese marco, dejó en claro que su presencia no fue casual, sino parte de un gesto de reconocimiento político y personal.

El pedido especial y el dueto inesperado

El clima de la noche alcanzó su punto máximo cuando Milei, desde la platea, interrumpió el show para realizar un pedido especial al artista salteño. “Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor Salvaje”, lanzó el Presidente.

Palavecino aceptó de inmediato y lo invitó a subir al escenario. En un primer momento, Milei intentó excusarse y se definió como un amateur frente al reconocido folclorista. Sin embargo, ante la insistencia del músico, que recordó su pasado vinculado al rock y a canciones de Leonardo Favio, el Presidente aceptó el desafío.

“Aprobado”: la reacción del público y del Chaqueño

Finalmente, Javier Milei cantó el estribillo y parte del puente de “Amor Salvaje”, uno de los clásicos del cancionero popular argentino. El público celebró el gesto y acompañó con aplausos el inesperado dueto.

Al finalizar la interpretación, el Chaqueño Palavecino selló el momento con una frase que desató risas y ovaciones: “¡Bien! Aprobado”. El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales y sumó repercusión política y mediática a nivel nacional.

Un hecho histórico en el festival

Con esta visita, Milei se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir al Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Antes lo hicieron Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017, lo que refuerza el peso institucional y simbólico del evento.

La escena de Milei cantando folclore en Córdoba consolidó una postal que mezcla política, cultura popular y estrategia discursiva, en una provincia que sigue ocupando un lugar central en el mapa político argentino.