Tini Stoessel está en España presentando su show y se tomó unos minutos para volver a hablar sobre su salud mental. Ella, anteriormente, había comentado que “tenía ataques de pánico” y, ahora, volvió a referirse a su estado anímico. Además, estimuló sus seguidores para que “se animen a hablar si están mal y que no tiene nada de malo pedir ayuda”.

La revelación de Tini Stoessel sobre su salud mental

Primero, Tini aseguró: “No importa de dónde vengas, que seas muy famoso o súper exitoso, una persona la puede estar pasando mal”.

Ante esto, continuó: “Si les ayuda de algo, yo todavía sigo en proceso pero vale la pena volver a intentarlo”.

Luego, se refirió a sus fanáticos y seres queridos: “Ver que hay mucha gente que me quiere, que te quiere ver bien… A mí me emociona mucho que sea el anteúltimo show y estar compartiéndolo con personas que me quieren y me acompañan en un proceso personal. Me ayudaron a crecer un montón y crecí como nunca antes en mi vida”.

Para concluir, dejó un mensaje motivador: “La vida se trata de intentarlo todos los días y siempre van a pasar cosas, pero les prometo que si lo empezás a ver desde el lugar de “qué es lo que la vida me quiere estar mostrando”, para que yo aprenda, crezca y sea una mejor persona, te cambia la forma de pensar”.

