En el último programa emitido de “Got Talent Argentina” (Telefe), Matías Villalba impactó al jurado conformado por La Joaqui, Abel Pintos (cantantes), Emir Abdul (bailarín) y Florencia Peña (actriz), cuando bailó “Hentai” de Rosalía. Además, el joven de 22 años confesó que tiene el “síndrome de Moebius” y agradeció la oportunidad de poder estar en el reality conducido por Lizy Tagliani.

La emotiva performance de Matías Villalba en Got Talent Argentina

Matías deslumbró con su baile y contó que “nunca bajo los brazos pese a que debió afrontar muchos dificultades por el síndrome de Moebius“.

Previo a comenzar, expresó: “Me gustó siempre bailar desde chico, pero tuve que afrontar muchos obstáculos. Recién, hace cuatro años, pude dedicarme a esto que es lo que realmente siempre soñé”.

Ante esto, dio más detalles: “El “síndrome de Moebius” afecta a dos nervios craneales y tengo la mitad de la cara con parálisis”.

Luego, manifestó: “Estar acá bailando es un gran logro y quiero compartirlo. Bailar es transmitir algo, es mucho trabajo”.

Después de su performance, se sinceró y dijo: “Para mí es un sueño compartirles lo que más me gusta. Sé que hay mucho para trabajar, pero estoy contento y los admiro a los cuatro”.

La primera persona que dio su devolución fue Abel, quien comentó muy emocionado: “Yo aprecio mucho el silencio. Me enseñaron que cuando no hay mucho para decir es mejor no decir nada y nos dejaste a todos callados, es decir, nos llevaste a todos a uno de mis lugares favoritos. Por lo tanto, toda mi admiración para vos”.

También, Florencia señaló: “Me conmovió mucho tu conexión. Se te vio hermoso bailando y tan conectado que ni siquiera importa la técnica y lo que tengas por aprender. Este es el arte que más vale y te agradezco mucho”.

Para concluir, Emir le consultó si “siempre recibió el apoyo de sus padres” y el joven reveló: “Al principio fue un “no”, pero luego vieron que era lo que me gustaba y hoy en día el sostén de ellos es muy importante”. Su respuesta generó la emoción del bailarín.

Los jurados de Got Talent Argentina le negaron el botón dorado a un concursante

La Joaqui, Pintos, Peña y Abdul, no pudieron evitar asombrarse cuando vieron presentarse a un nene de 11 años llamado Tomás Jackson. Él cantó una zamba y, a pesar de haber deslumbrado con su performance, su actitud, también, fue algo que se destacó mucho. Teniendo en cuenta todo esto, La Joaqui le explicó el motivo por el cual nadie apretó el botón dorado y la confesión fue impactante.

El joven dejó a todos maravillados con su voz y carisma, pero eso no bastó para recibir el pase que lo llevaría a la semifinal.

Por ese motivo, La Joaqui confesó: “Solo hay una razón por la que no aprieto el botón dorado y es porque vos sos muy chiquito todavía. Me parecería injusto privarte de vivir todas las etapas hermosas que tenés por delante en este certamen. Te mereces cantar más de tres veces acá. Lo justo para mí, para un talento como vos, es que te vean en todas las fases. Sé que la vas a romper”. Ante sus dichos, Abel, Florencia y Emir estuvieron de acuerdo.

También, el joven se encontraba con una valija y, antes de retirarse del escenario, la artista le consultó: “¿Qué hay ahí adentro?”. Tomás, muy emocionado, confesó: “Recuerdos, paisajes, amor”.

Abel, asombrado, dijo irónicamente: “¡Basta, llévenselo!”.

Leé más notas de La Opinión Austral