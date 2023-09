En la reciente emisión de “Got Talent Argentina” (Telefe), Tobías Ramella sorprendió a los jurados, Florencia Peña (actriz), Emir Abdul (bailarín), Abel Pintos y La Joaqui (cantantes), con un truco de magia. Para hacer su performance, el concursante debió bajar del escenario e ir hasta donde ellos se encontraban sentados. En el momento que comenzó, quiso seducir a la última jueza mencionada y la situación generó mucha incomodidad entre todos los que se encontraban en el estudio.

Got Talent Argentina: la reacción de La Joaqui cuando Tobías Ramella intentó seducirla

Tobías fue hasta la mesa, se presentó con un mazo de cartas, lo revolvió y lanzó: “Entre más caótico, mejor”, mientras miraba a La Joaqui.

De repente, Abel le dijo: “¿Vos te la estás chamuyando en directo y frente a todo el país?”. Ante estas palabras, la artista se sonrojó y expresó: “Ay, me da vergüenza”.

Pero, eso no quedó ahí, sino que Ramella se había olvidado de llevar una lapicera y se la pidió a la cantante. “No traje para firmar… Si podés, firmá la carta y poné tu celular”, expresó el mago en forma de broma.

Cuando terminó, recibió la aprobación de los cuatro y pasó a la siguiente instancia del programa conducido por Lizy Tagliani.

La dura devolución de Abel Pintos cuando un concursante de Got Talent Argentina cantó un tema de él

Lisandro Machado interpretó el tema “como te extraño” de Pintos. Este suceso hizo enojar al cantante y no dudó en darle una devolución negativa.

Abel confesó: “A mí no me gustó, pero me emocionó”, haciendo referencia a que la “emoción” se debía que el joven “se encuentre ahí parado” y no por “haber elegido un tema de su autoría”.

Ante esto, añadió: “Yo te agradezco mucho que hayas elegido una canción mía porque, también, destaco que es difícil estuviera quien estuviera acá elegir un tema de ese artista”.

Para concluir, se sinceró: “A mí no me gustó la versión, pero te pido, encarecidamente, que salgas de tu comedor, vayas a estudiar y te empieces a subir a muchos más escenarios para que te podamos disfrutar. Sos, realmente, un cantante emocionante”.

Leé más notas de La Opinión Austral