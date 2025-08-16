Video. Un tren embistió a un taxi que intentó cruzar con la barrera baja Un taxi fue embestido esta mañana por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores. El conductor y el acompañante del taxi huyeron tras el choque. El servicio ferroviario quedó parcialmente interrumpido y las autoridades iniciaron una investigación para identificarlos.

El tren Sarmiento embistió este sábado por la mañana a un taxi que intentó pasar las vías con la barrera baja en el cruce a nivel de la avenida Nazca, entre Venancio Flores y Bacacay, en el barrio de Flores. Tras el accidente, el conductor se habría escapado en dirección al barrio de Once. Un presunto pasajero también se habría dado a la fuga. Hubo un herido y el servicio de tren quedó demorado por unas horas.

Según testigos, el taxi intentó adelantar a otros vehículos detenidos por la barrera, ignorando las advertencias del banderillero y la bocina del tren. El impacto fue violento: el Fiat Cronos terminó incrustado contra una de las barreras de contención del paso peatonal.

Otra formación que venía en sentido a Once logró frenar metros antes, evitando una tragedia mayor.

Conductor y acompañante huyeron tras el choque

Tras el accidente, el conductor del taxi y su acompañante bajaron del vehículo. Testigos relataron que el pasajero recibió una bolsa del conductor y se subió a otro taxi cercano, mientras que el chofer se dio a la fuga por las vías del tren. Las autoridades locales ya comenzaron la investigación y tomaron como evidencia un video viralizado en redes sociales, que muestra cómo el vehículo se cruzó de carril para evitar la fila de autos y fue embestido por la formación.

“Yo estaba afuera del local. Escuché el impacto, el hombre no le hizo caso ni al banderillero ni a la sirena”, relató un testigo identificado como Cristian. Según él, ninguno de los ocupantes sufrió golpes, aunque su comportamiento tras el choque llamó la atención de los presentes.

Servicio ferroviario restringido y tránsito cortado

El servicio del tren Sarmiento se encuentra restringido entre Liniers y Moreno, mientras que el tránsito vehicular está cortado en la zona del choque. Bomberos y personal ferroviario retiraron el taxi del lugar para restaurar la operación de la línea y realizar el peritaje correspondiente. Hasta el momento, nadie se presentó a reclamar el vehículo.

Las autoridades continúan con la búsqueda del conductor y su acompañante, mientras analizan las imágenes del incidente para identificar a los responsables y determinar posibles sanciones por el intento de cruzar las vías con las barreras bajas.