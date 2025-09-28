En una tarde condicionada por el viento, la semifinal entre Hispano Americano y Ferrocarril del Estado se disputó a las 15:00 en la cancha de Boxing, aun cuando las ráfagas superaron los 100 km/h y obligaron a cancelar buena parte de las actividades al aire libre en Río Gallegos. El conjunto comodorense ganó por 9 a 1 y cerró la llave rumbo a la definición regional.

El encuentro quedó atravesado por el factor climático. La primera parte ofreció mayor equilibrio en el trámite, pero en el complemento el viento a favor de la visita alteró el desarrollo: los remates de media y larga distancia se transformaron en verdaderos “misiles” hacia el arco celeste y explicaron, en buena medida, la diferencia en el marcador. El descuento de Hispano no alcanzó para sostenerse en la serie frente a un rival que leyó mejor el contexto.

Tras el partido, el entrenador de Ferrocarril, Juan José Alvino, reconoció en diálogo con La Opinión Austral el impacto de las condiciones y moderó la lectura del resultado. “El partido fue medio ilógico por el marcador. Hispano tiene más equipo de lo que indica la goleada. En el segundo tiempo el viento nos favoreció mucho. Tenemos chicas que prueban bien de media distancia y eso se vio en el resultado”, dijo. Consultado por la planificación, agregó: “Buscamos el remate de afuera porque contamos con buena pegada. De todos modos, fueron llaves muy difíciles para nosotros; Hispano y Boxing compitieron bien”. Antes de despedirse, agradeció la atención recibida: “Nos trataron muy bien en ambos clubes”.

En la planilla quedaron registradas las anotaciones de Brenda Rain (2), Tatiana Colisnechenko (2), Romina Álvarez, Azul Caamaño, Morena Giménez, Sofía Galván y Ailén Joursin para Ferrocarril. Con el 9–1 en Río Gallegos y el 2–1 de la ida, el global terminó 11–2 para La Maquinita, que jugará la final de la Región Patagónica ante Pacífico de Neuquén, vencedor de Confluencia.

El cierre deja más de una nota al margen. La decisión de disputar el encuentro en un contexto de viento extremo reavivó la discusión sobre criterios de seguridad y equidad deportiva cuando las condiciones meteorológicas exceden lo razonable para la práctica. Más allá del resultado, el partido recordó que en la Patagonia el clima puede volverse un protagonista central y que, en instancias definitorias, la organización y los estamentos arbitrales necesitan protocolos claros para preservar el juego y a sus protagonistas.

Hispano cayó por goleada y quedó fuera de la Copa Federal. FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL