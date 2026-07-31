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La interna en el Gobierno nacional sumó este viernes un nuevo episodio luego de que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, respondiera con dureza al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había sugerido que dejara su cargo por sus diferencias públicas con el presidente Javier Milei.

En declaraciones radiales, Santilli había afirmado: “Si hay una persona que no está de acuerdo que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”. Tras esas declaraciones, Villarruel calificó al funcionario como un “parásito”, le reclamó que “sea democrático” y le exigió que “respete el voto popular”.

A través de su cuenta de X, la vicepresidenta expresó: “Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”.

Luego profundizó sus cuestionamientos: “Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos“. Para finalizar, la titular del Senado volvió a apuntar contra el jefe de Gabinete y le reclamó: “Sea democrático y respete el voto popular”.

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