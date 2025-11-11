Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia y afecta a casi dos millones de chicas y chicos en Argentina, según datos de la Red por la Infancia difundidos por el Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CEPASI).

La doctora Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó que los menores no tienen capacidad de consentimiento y que la mayoría de los abusos ocurre dentro del entorno familiar, entre el 70% y el 80% de los casos. En diálogo con Crónica, la especialista advirtió además sobre el aumento de los abusos a través de redes sociales y dispositivos electrónicos.

Un delito con alto nivel de impunidad

De cada 1.000 casos, solo 100 son denunciados y apenas uno llega a una sentencia condenatoria, según el CEPASI. Ongini señaló que el temor, la vergüenza y la falta de credibilidad hacia las víctimas dificultan las denuncias.

Señales de alarma y prevención

Cambios de conducta como retraimiento, irritabilidad, alteraciones del sueño o del apetito, aislamiento o pérdida de interés en el juego pueden ser signos de alerta. “Cuando un niño deja de comportarse como antes, hay que escucharlo y actuar”, remarcó la profesional.

La especialista destacó la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) para detectar y prevenir situaciones de abuso, y recordó que la Ley 26.061 obliga a informar sospechas a los organismos de protección o a la Justicia.

Para pedir ayuda, se puede llamar a la Línea 137 (teléfono o WhatsApp 11-3133-1000) o a la Línea 102, servicio gratuito y confidencial para menores.

El 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños y Adolescentes, mientras que el Hospital de Clínicas realizará el 3° Congreso Interdisciplinario de Salud y Justicia el 12 de noviembre, con entrada libre y gratuita.