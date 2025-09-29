Un grupo de delincuentes fuertemente armados irrumpió en un complejo de oficinas ubicado en el kilómetro 41 de la colectora sur del Acceso Oeste, en Moreno, y protagonizó un asalto que sembró pánico entre los presentes. El hecho ocurrió en horas de este lunes, cuando al menos seis hombres ingresaron al edificio haciéndose pasar por efectivos policiales que llevaban, incluso, una supuesta orden de allanamiento. La maniobra les permitió vulnerar los accesos y sorprender a una familia que salía de una casa de cambio con una importante suma de dinero.

De acuerdo con los primeros testimonios, los delincuentes arribaron en una camioneta blanca que simulaba ser un vehículo oficial. Con chalecos, armas y la fachada de un operativo judicial, se anunciaron como policías e hicieron referencia a un allanamiento contra una de las oficinas del complejo.

Según pudo saber La Opinión Austral, el ardid logró que uno de los responsables del lugar abriera la puerta de acceso, lo que facilitó el ingreso del grupo armado. Una vez adentro, los falsos uniformados rompieron la puerta blindada de una oficina a patadas y redujeron a los ocupantes. En cuestión de segundos, robaron teléfonos celulares, pertenencias personales y, principalmente, un botín de alrededor de 60 mil dólares.

El momento más crítico se produjo cuando intentaban retirarse del lugar. Según relató un testigo presencial, los delincuentes no lograban abrir la puerta del pasillo y, en medio de la tensión, efectuaron un primer disparo dentro del edificio. Acto seguido, uno de los presentes se lanzó tras los asaltantes, persiguiéndolos hasta la planta baja, donde se registró un segundo disparo que quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Para asegurar la fuga, los ladrones también se apoderaron de un vehículo perteneciente a la familia asaltada, ya que la camioneta en la que habían llegado presentó desperfectos. Con violencia y disparos intimidatorios, se abrieron paso hasta la calle y escaparon en otro rodado. El accionar dejó escenas de caos y desesperación en la zona, que rápidamente se vio rodeada por móviles policiales alertados por el tiroteo.

Fuentes policiales confirmaron que, tras un operativo cerrojo en las inmediaciones, varios de los sospechosos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. Entre los elementos secuestrados figuran armas de fuego y parte del dinero sustraído, lo que abre la expectativa de que la investigación logre identificar a la totalidad de la banda y reconstruir la logística del golpe.